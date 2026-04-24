Nella giornata di oggi sono stati divulgati nuovi dettagli riguardanti le trattative tra un giocatore di Napoli e un club di Premier League. Intanto, la società partenopea si sta preparando per le ultime partite di campionato, con particolare attenzione alla sfida in programma questa sera allo stadio Maradona. La situazione tra le parti coinvolte continua a essere oggetto di attenzione, mentre si attendono eventuali sviluppi nelle prossime ore.

In casa Napoli si lavora per questo rush finale di campionato, in particolare per la gara in programma questa sera al Maradona. In attesa dell’incontro tra il patron azzurro e Antonio Conte, la dirigenza cerca di non farsi trovare impreparata e valuta possibili alternative. Enzo Maresca è tra i preferiti ma attenzione all’annuncio di Fabrizio Romano sull’allenatore italiano. Napoli, strada in salita per Maresca: le parole. C’è grande attesa per quello che sarà l’incontro di fine anno tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis. Solo in quel momento si deciderà il futuro del club azzurro e dello stesso allenatore salentino, e capiremo se verrà rispettato il contratto triennale o ci sarà una separazione prima del tempo.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Maresca tra Napoli e City, emergono nuovi dettagli: il report di Romano

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