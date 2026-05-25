Milano si colloca al secondo e terzo posto in Italia per qualità della vita di anziani e bambini, secondo una recente classifica. Tuttavia, per i giovani tra i 15 e i 35 anni, la città scende alla cinquantesima posizione. La classifica valuta vari aspetti legati al benessere di queste fasce d’età, evidenziando differenze significative tra le diverse età.

Milano, 25 maggio 2026 – Milano al terzo e secondo posto nella classifica di tutta Italia, legata al benessere di vita per anziani e bambini, mentre sprofonda alla cinquantesima posizione per quanto riguarda i giovani tra i 15 e 35 anni. È questo il riassunto principale, in chiave lombarda, della sesta edizione della Qualità della vita dei bambini, dei giovani e degli anziani del Sole 24 Ore presentata al Festival dell'Economia di Trento. L'indagine che misura il benessere generazionale nelle province italiane e che rappresenta una delle tappe di avvicinamento alla storica classifica di fine anno sulla Qualità della vita, che quest'anno giunge alla sua 37ª edizione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Qualità della vita, ecco la nuova classifica: Milano sul podio per anziani e bambini. Ma per i giovani la questione è diversa

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Qualità della vita in Italia: la nuova classifica e le sorprese dellanno

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