Qualiano cambia il comando dei Carabinieri | arriva Bitetti
Il comando della Stazione dei Carabinieri di Qualiano cambia: il nuovo ufficiale è il luogotenente Marco Bitetti, che prende il posto del maresciallo Antonio Giordano.
Qualiano, nuovo comandante alla Stazione dei Carabinieri: il luogotenente Marco Bitetti subentra al Maresciallo Antonio Giordano. A Qualiano cambia il volto della Stazione dei Carabinieri, ma non cambia la linea. Alla guida del presidio territoriale arriva il luogotenente Marco Bitetti, uomo di esperienza e di strada, chiamato a raccogliere il testimone lasciato dal maresciallo Antonio Giordano, che resta comunque in caserma con il ruolo di vicecomandante. Un passaggio di consegne che sa più di continuità che di rottura. Un comandante abituato ai territori difficili. Bitetti approda a Qualiano con un bagaglio costruito negli anni sul campo, in uno dei quadranti più complessi dell’area nord di Napoli: la Tenenza di Arzano. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Notizie e thread social correlati
Cremona, nuovo comando ai Carabinieri: arriva l’esperto SchiaffiniA Cremona, il comando della Compagnia dei Carabinieri ha un nuovo responsabile con la promozione di Gabriele Schiaffini al grado di Tenente...
Il comandante generale dei carabinieri Luongo in visita al comando provinciale di VeronaNel pomeriggio di venerdì 6 marzo, il comandante generale dei carabinieri, generale di corpo d’armata Salvatore Luongo, ha visitato il comando...