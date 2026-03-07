Il comandante generale dei carabinieri Luongo in visita al comando provinciale di Verona

Nel pomeriggio di venerdì 6 marzo, il comandante generale dei carabinieri, generale di corpo d’armata Salvatore Luongo, ha visitato il comando provinciale di Verona. Il comando, dedicato al vice brigadiere Salvo D’Acquisto, medaglia d’oro al valor militare, si trova nel capoluogo veneto. La visita si è svolta nel rispetto delle procedure ufficiali e si è concentrata sulle attività quotidiane del comando.

Incontro con i militari dell’Arma e le rappresentanze associative: apprezzamento per il lavoro sul territorio e richiamo a modernità, tradizione e collaborazione interna per affrontare le sfide future Nel pomeriggio di venerdì 6 marzo il comandante generale dell’Arma dei carabinieri, generale di corpo d’armata Salvatore Luongo, ha visitato il comando provinciale dei carabinieri di Verona, intitolato al vice brigadiere Salvo D’Acquisto, medaglia d’oro al valor militare. Ad accompagnarlo nella visita erano il comandante interregionale carabinieri “Vittorio Veneto”, generale di corpo d’armata Pierangelo Iannotti, e il comandante della Legione carabinieri “Veneto”, generale di divisione Giuseppe De Liso. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Il Generale di Brigata Scandone in visita al Comando Provinciale dei Carabinieri di ParmaNel pomeriggio di ieri, 15 dicembre, il Generale di Brigata Enrico Scandone, Comandante della Legione Carabinieri Emilia-Romagna, ha fatto visita al...

Chieti, il generale Feroce in visita al Comando provinciale dei carabinieri: "Massima attenzione alla sicurezza e vicinanza ai cittadini"Nella mattinata di oggi il generale di brigata Gianluca Feroce, comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, ha fatto visita al Comando...

Carabinieri morti, omaggio della polizia davanti al comando provinciale

Contenuti utili per approfondire Il comandante generale dei carabinieri....

Temi più discussi: Il Comandante Generale dell'Arma Luongo in visita al comando provinciale di Verona; Verona, il comandante generale dei carabinieri Luongo in visita al Comando provinciale; Visita del Comandante Generale al Comando Provinciale di Modena; USMIA CARABINIERILA VICINANZA AI CARABINIERI PASSA ANCHE DAL DIALOGO CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI.

Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo D’Armata Salvatore Luongo, in visita a ModenaQuesta mattina, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo D’Armata Salvatore Luongo, accompagnato dal Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna, Generale di Briga ... sassuolo2000.it

Il comandante generale dei carabinieri in visita a ModenaIl comandante generale dei carabinieri, generale di corpo d'armata Salvatore Luongo, accompagnato dal comandante della Legione carabinieri Emilia-Romagna, generale di brigata Enrico Scandone, ha vis ... ansa.it

Luongo: “Siamo arrivati alle proteste preventive sugli arbitri” Nel corso della trasmissione PassioNapoli su Radio TuttoNapoli, Nicola Luongo è intervenuto sul clima che si sta creando attorno alla designazione arbitrale di Michael Fabbri per Napoli-Torino. “Cr - facebook.com facebook

#Verona: il Com. Gen. dell'Arma Salvatore Luongo in visita al Comando Prov. dei #Carabinieri. Durante l’incontro con il personale ha espresso il proprio plauso per l’operato quotidiano, fedele ed instancabile, nella tutela della comunità affidata x.com