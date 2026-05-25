Quadrelle Carmine Isola eletto sindaco
Carmine Isola è stato eletto nuovo sindaco di Quadrelle con 706 voti, che rappresentano il 54,64 per cento delle preferenze espresse. La sua candidatura era sostenuta dalla lista “Quadrelle Futura”.
Carmine Isola è il nuovo sindaco di Quadrelle. Il candidato della lista “Quadrelle Futura” ottiene 706 voti, pari al 54,64 per cento. Si ferma a 586 voti Nicola Guerriero, candidato della lista “Quadrelle Civica”, che raggiunge il 45,36 per cento. Il distacco tra i due candidati è di 120 voti, in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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