Domani a Sant’Agata de’ Goti si terrà la presentazione ufficiale della squadra di candidati, con Carmine Valentino che parteciperà come sindaco. L’evento segna l’inizio della campagna elettorale e coinvolgerà i rappresentanti dei vari partiti e movimenti politici locali. La manifestazione si svolgerà in una sala pubblica del centro storico e sarà aperta al pubblico.

L’iniziativa, aperta alla cittadinanza, segna l’avvio della campagna elettorale e rappresenta un’importante occasione per ascoltare le prime linee della visione per il futuro della città. “Radici e Futuro” si propone come un percorso condiviso, fondato su partecipazione, ascolto e impegno, con l’obiettivo di coinvolgere attivamente la comunità nelle scelte e nelle sfide che attendono il territorio. Comunicato Stampa Il vicesindaco di Circello guiderà il Movimento 5 Stelle nel Sannio puntando su. Comunicato Stampa L’Amministrazione replica alle opposizioni: “Strumentalizzazioni, stiamo già lavorando alla definizione agevolata dei tributi. Comunicato Stampa Il consigliere regionale di Forza Italia propone la riconversione della vecchia tratta ferroviaria.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - “Radici e Futuro”: domani la presentazione della squadra con Carmine Valentino sindaco

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