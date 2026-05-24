Durante la notte, la città è stata colpita da un attacco che ha coinvolto diversi sistemi d’arma, tra cui missili cruise, droni e vettori ipersonici. Le sirene hanno suonato e si sono verificati numerosi scoppi e esplosioni, con scie visibili nel cielo. Questo attacco rappresenta uno dei più intensi dall’inizio del conflitto nella regione. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali vittime o danni materiali.

Una notte segnata da sirene, esplosioni e scie nel cielo: la Russia ha colpito Kiev con uno degli attacchi più intensi dall’inizio della guerra in Ucraina, impiegando un mix di sistemi d’arma che, secondo quanto riferito, include missili cruise, droni d’attacco e vettori ipersonici. Tra gli elementi che hanno attirato maggiore attenzione c’è il presunto impiego del missile Oreshnik, un balistico progettato per colpire obiettivi a lunghissima distanza. Nelle ore precedenti, l’ambasciatore statunitense a Kiev aveva parlato dell’arrivo di un’offensiva “eccezionale”. Nella notte, quella definizione ha trovato riscontro nei report e nelle immagini circolate online. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Guerra, è successo: lanciato il supermissile progettato per colpire l’Europa

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