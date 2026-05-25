Dopo la vittoria contro Reilly Opelka, il commentatore ha espresso ammirazione per la continuità di rendimento di Federico Cinà, sottolineando che non ha mai mostrato cali di forma nel corso della partita. Durante l’intervento su un canale YouTube dedicato al tennis, il giornalista ha aggiunto che è presto per prevedere quale sarà il futuro del giocatore. Opelka aveva commentato la partita in diretta.

Nell’ultimo appuntamento sul canale YouTube di OA Sport con TennisMania, condotto da Dario Puppo, il giornalista di Eurosport ha analizzato il match vinto da Federico Cinà contro lo statunitense Reilly Opelka, che ieri aveva anche commentato in diretta. Le chiavi tattiche del match: “ Un giocatore come Opelka non è ovviamente al suo meglio, ha avuto diversi problemi fisici, ovviamente anche per il tipo di struttura sicuramente la terra rossa non è la sua superficie, però Cinà ha detto alla vigilia del match ‘Quello che ho dovuto fare è stato prepararmi alle risposte, quindi ho allenato in sostanza la risposta tutto il tempo che potevo prima di giocare con Opelka’. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Puppo: “Sono rimasto ammirato da Cinà, non ha mai avuto un calo. Presto per dire cosa diventerà”

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