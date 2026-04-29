Alessandro Nesta | Sono rimasto male per quello che ha detto Materazzi Mai pensato che mi ha gufato

Alessandro Nesta ha espresso disappunto riguardo a una battuta di Marco Materazzi sui Mondiali del 2006, che ha vinto con la nazionale italiana. Nesta ha dichiarato di essere rimasto male per le parole dell’ex calciatore, aggiungendo di non aver mai pensato che Materazzi potesse gufare la squadra. La discussione è stata pubblicamente commentata dall’ex difensore, che ha precisato di non avere responsabilità per le vicende di quel torneo.