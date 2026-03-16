Due aziende cinesi, SMIC e Hua Hong, stanno sviluppando chip a 7 nanometri. Hua Hong si sta preparando a diventare il secondo produttore cinese in grado di realizzare questa tecnologia. La notizia riguarda il settore dei semiconduttori in Cina e le capacità produttive delle imprese nazionali in questo ambito. La transizione ai chip a 7 nm rappresenta un passo importante per il mercato locale.

Dopo SMIC, è il turno di Hua Hong. L’azienda diventerà presto il secondo produttore cinese in grado di realizzare chip a 7 nanometri (nm). Lo farà nello stabilimento di Shanghai, attraverso la sua unità Huali Microelectronics, come racconta Reuters nella sua esclusiva. Come ci sia riuscita rimane un mistero. Dietro però ci dovrebbe essere Huawei, che avrebbe collaborato al processo. Così come altri produttori nazionali, tra cui Sicarrier, che avrebbero fornito strumenti. Forse hanno partecipato anche aziende occidentali, che vantano un know how maggiore. D’altronde non sarebbe una novità. La SMIC – acronimo che sta per Semiconductor Manufacturing International Corporation – si è appoggiata alle apparecchiature dell’olandese ASML, ma quest’ultima non conferma né smentisce alcuna collaborazione con Hua Hong. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - E sono due. Anche Hua Hong svilupperà chip da 7 nm. Cosa vuol dire per la Cina

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