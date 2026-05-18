Tredici Pietro | si chiude a Firenze il Non Guardare + Giù Tour

Mercoledì 20 maggio si conclude a Firenze il tour “Non Guardare + Giù” di Tredici Pietro, con un evento al Teatro Cartiere Carrara. La tournée, partita in diverse città italiane, ha portato l’artista sul palco per vari concerti. Il tour si è svolto nel rispetto delle norme vigenti e ha coinvolto un pubblico di appassionati. La data di Firenze rappresenta l’ultimo appuntamento di questa serie di spettacoli.

Si chiude mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze il “Non Guardare + Giù Tour” di Tredici Pietro. I biglietti – parterre in piedi 39,10 euro - sono disponibili sul sito del teatro www.teatrocartierecarrara.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101), su www.bitconcerti.it e nei punti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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