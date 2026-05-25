Sessanta volontari hanno partecipato all’iniziativa “PuliAmo Poggibonsi”, iniziata ieri mattina in piazza. Dopo il ritrovo, i partecipanti si sono divisi in gruppi per pulire diverse aree della città, tra cui il Vallone e via Pieraccini. L’attività si è conclusa nel pomeriggio, con la raccolta di rifiuti abbandonati e la sistemazione di alcune zone pubbliche. L’evento si ripeterà nei prossimi giorni, coinvolgendo cittadini e associazioni locali.

In sessanta hanno partecipato a PuliAmo Poggibonsi. Ieri mattina, dopo il ritrovo in piazza Mazzini, il via alle operazioni in alcuni punti prescelti della città con l’intento di eliminare la sporcizia da spazi prescelti come il Vallone, il parco urbano, il centro storico le aree dell’Accabì e di via Gaetano Pieraccini con ritorno in zona stazione. Quaranta grandi sacchi - tra vetro, indifferenziato e plastica - riempiti dai volontari in sede di consuntivo della giornata voluta dal Forum Manutenzioni, rigenerazione urbana e gestione del verde di Poggibonsi, con il patrocinio e il sostegno del Comune (è intervenuto l’assessore Filippo Giomini) e l’adesione di quindici associazioni del territorio, presenti gruppi di bambini e componenti della comunità senegalese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "PuliAmo Poggibonsi", dal Vallone a via Pieraccini: 60 a lavoro

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