Il 24 maggio diverse associazioni del territorio si uniranno in una giornata di volontariato dedicata alla pulizia di Poggibonsi. Quindici gruppi locali hanno organizzato una raccolta di rifiuti, coinvolgendo numerosi cittadini che desiderano contribuire al miglioramento dell’aspetto della città. L’iniziativa mira a rendere più curato e pulito il centro urbano, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sull’importanza di mantenere gli spazi pubblici in ordine. La giornata prevede l’intervento di molti volontari pronti a dedicare alcune ore al decoro urbano.

Quindici associazioni del territorio e tanti volontari decisi a offrire il loro contributo per migliorare il decoro della città. E’ Puliamo Poggibonsi, appuntamento in programma il 24 maggio per iniziativa del Forum Manutenzioni, Rigenerazione Urbana e Verde Pubblico, con il patrocinio del Comune. Con un piccolo gesto ognuno avrà l’opportunità di diventare un "angelo della riqualificazione dei giardini", aderendo all’evento con ritrovo in piazza Mazzini a Poggibonsi. Importante essere in possesso di un paio di guanti leggeri da giardinaggio, una maglietta, un cappellino verde. Tutto questo per rendersi riconoscibili in occasione della speciale giornata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Puliamo Poggibonsi". Piccoli gesti per il decoro. Il 24 maggio raccolta rifiuti

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