Puliamo i quartieri volonatari al lavoro nella zona della questura
Sabato 9 maggio si è svolta una nuova giornata dell’iniziativa “Puliamo i quartieri”, con l’impegno di residenti e volontari che hanno collaborato per ripulire l’area intorno alla questura. La mattinata ha visto numerosi cittadini partecipare, armati di sacchi e guanti, per contribuire alla pulizia degli spazi pubblici. L’evento si è svolto in modo coordinato e si è concluso con la raccolta di diversi rifiuti.
Nuovo appuntamento dell’iniziativa “Puliamo i quartieri”, nella mattinata di sabato 9 maggio, con la partecipazione attiva di residenti e volontari impegnati nella cura e nel rispetto dell’ambiente urbano. Le operazioni di pulizia hanno interessato piazzale Palatucci, piazzale dei Mutilati e le.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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