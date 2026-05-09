Puliamo i quartieri volonatari al lavoro nella zona della questura

Sabato 9 maggio si è svolta una nuova giornata dell’iniziativa “Puliamo i quartieri”, con l’impegno di residenti e volontari che hanno collaborato per ripulire l’area intorno alla questura. La mattinata ha visto numerosi cittadini partecipare, armati di sacchi e guanti, per contribuire alla pulizia degli spazi pubblici. L’evento si è svolto in modo coordinato e si è concluso con la raccolta di diversi rifiuti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui