Durante la gara 3 dei playout di A2 tra Roseto e Ruvo, Aristide Landi è stato colpito al volto da un pugno, riportando una ferita che ha richiesto undici punti di sutura. Il club di Landi ha espresso ferma condanna e richiesto sanzioni severe per l’accaduto. La partita si è svolta in un clima di tensione, con l’intervento delle forze dell’ordine per gestire l’episodio.

Teramo - Durante gara 3 dei playout di A2, Aristide Landi è stato colpito al volto: undici punti di sutura e forte condanna del Roseto. La Pallacanestro Roseto alza la voce dopo il grave episodio avvenuto durante gara 3 dei playout di Serie A2 contro Ruvo di Puglia. Al centro del caso c’è l’aggressione subita da Aristide Landi, colpito al volto nel corso del secondo quarto, al termine di un’azione sotto canestro. La società abruzzese ha definito quanto accaduto un episodio “grave e inaccettabile”, annunciando pieno sostegno al proprio tesserato. Secondo la ricostruzione riportata dal club, Landi si trovava a terra quando un atleta della squadra avversaria lo avrebbe colpito con un pugno al volto. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Pugno in campo durante Roseto-Ruvo: Landi ferito, il club chiede sanzioni dure

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Basket, choc durante la partita Roseto e Ruvo di Puglia

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