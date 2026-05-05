Durante la partita tra Cento e Roseto si sono vissuti momenti di tensione in campo, portando l'allenatore del Roseto a chiedere protezione immediata per il suo miglior marcatore, Harrison. La squadra del Roseto si trova ad affrontare l’assenza di Berdini e Sabatino, due giocatori fondamentali, senza ancora aver trovato un modo per sostituirli efficacemente. La situazione ha suscitato preoccupazioni tra i membri dello staff e i tifosi presenti.

? Cosa scoprirai Come farà il Roseto a compensare l'assenza di Berdini e Sabatino?. Perché Finelli ha chiesto protezione immediata per il capocannoniere Harrison?. Chi riuscirà a gestire la tensione dopo i 45 falli totali?. Come influirà il breve riposo sulla lucidità dei giocatori stasera?.? In Breve Harrison e Cannon hanno subito 8 falli ciascuno durante la prima sfida.. La Sella ha segnato 10 canestri su 37 tentativi dalla lunga distanza.. Luca Conti ha contribuito con 15 punti e 6 rimbaldi per il Cento.. Berdini, Sabatino e Cinciarini sono assenti per il secondo incontro alla Baltur Arena.. Alle 20:30 di questa sera la Baltur Arena ospiterà il secondo atto della sfida tra Cento e Roseto, dopo i nervi tesi vissuti nella prima partita.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cento-Roseto: tensione in campo e Finelli chiede tutela per Harrison

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