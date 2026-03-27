Nuovo ospedale di Terni Stefano Bandecchi convoca Regione e vertici sanitari per promuovere la conclusione dell' accordo di programma

Il sindaco di Terni ha inviato una lettera alla presidente della Regione Umbria e al direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria, invitandoli a incontrarsi per discutere l’accordo di programma riguardante il nuovo ospedale della città. L’obiettivo è promuovere una definizione più rapida delle procedure e portare avanti l’iter progettuale. La convocazione si inserisce in un tentativo di accelerare le fasi di realizzazione dell’opera.

Conferenza il 9 aprile in Comune per dare una svolta all'iter: al centro tempi, finanziamenti e ruolo strategico del presidio nella sanità umbra Il sindaco di Stefano Bandecchi tenta la svolta per l'iter progettuale del nuovo ospedale di Terni. Il primo cittadino ha - infatti - inviato nei giorni scorsi una lettera di invito alla presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, al direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni Andrea Casciari e al direttore generale della USL Umbria 2 Roberto Noto per partecipare a una conferenza istituzionale finalizzata alla realizzazione del nuovo ospedale cittadino.... 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Nuovo ospedale di Terni, Stefano Bandecchi convoca Regione e vertici sanitari per promuovere la conclusione dell'accordo di programma Articoli correlati Leggi anche: Terni, Stefano Bandecchi: “Un programma televisivo di caratura nazionale per promuovere il Cantamaggio” Terni, Stefano Bandecchi: "Sul nuovo ospedale la Regione ci prende in giro". Ternana: "Con i Rizzo rapporti di m****"Prime dichiarazioni dell'anno per il sindaco Stefano Bandecchi, che tornato in città ha cominciato ad attaccare su più fronti, puntando il dito... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Stefano Bandecchi Temi più discussi: Terni, nuovo ospedale: dentro o fuori il 9 aprile cadranno tutti gli alibi; La salute dei Ternani è una priorità che non può essere ignorata; Nuovo ospedale di Terni, Bandecchi al Patto Avanti: Hanno votato contro con ipocrisia a un accordo per la città; Ospedale di Terni, Stefano Bandecchi attacca: Nessuno sta lavorando al progetto. Sanità dimenticata. Nuovo ospedale Terni, Bandecchi punta all’intesa e convoca tutti in ComuneConvocata dal sindaco Stefano Bandecchi, per il 9 aprile alle 11, una conferenza a Palazzo Spada per proseguire il dibattito sul nuovo ospedale di Terni, al fine di raggiungere un’intesa interistituzi ... umbria24.it Nuovo ospedale, si passa ai fatti: accordo di Programma il 9 aprile a TerniAccordo di Programma per il nuovo ospedale: non si scappa più. Ora c’è la data: il 9 aprile. Il sindaco Stefano Bandecchi ha fatto partire le lettere di convocazione per sottoscrivere l’Accordo di Pro ... corrieredellumbria.it Il sindaco Stefano Bandecchi convoca Regione e vertici sanitari: sul tavolo fondi e localizzazione - facebook.com facebook Stefano Bandecchi: "Sull'IA l'Europa non deve rincorrere" x.com