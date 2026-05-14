Terni la richiesta | Intitolare un’area di Cardeto ad Alessandro Riccetti Un parco che ha frequentato ed amato

A Terni, alcuni cittadini hanno presentato una richiesta ufficiale all’amministrazione comunale per intitolare un’area del parco Cardeto ad Alessandro Riccetti, che ha frequentato e amato il parco stesso. La richiesta è stata firmata da Pierluigi Spinelli, Leonardo Patalocco, Michele Di Girolamo ed Emidio Gubbiotti e indirizzata all’assessore incaricato alla toponomastica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui