Terni la richiesta | Intitolare un’area di Cardeto ad Alessandro Riccetti Un parco che ha frequentato ed amato
A Terni, alcuni cittadini hanno presentato una richiesta ufficiale all’amministrazione comunale per intitolare un’area del parco Cardeto ad Alessandro Riccetti, che ha frequentato e amato il parco stesso. La richiesta è stata firmata da Pierluigi Spinelli, Leonardo Patalocco, Michele Di Girolamo ed Emidio Gubbiotti e indirizzata all’assessore incaricato alla toponomastica.
Una richiesta di intitolazione di un’area del parco Cardeto alla memoria di Alessandro Riccetti è stata formalizzata da Pierluigi Spinelli, Leonardo Patalocco, Michele Di Girolamo ed Emidio Gubbiotti all’amministrazione comunale e, in particolare, all’assessore preposto alla toponomastica Sergio.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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