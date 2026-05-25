Provincia di Foggia ecco i primi sindaci eletti
Nelle elezioni comunali in provincia di Foggia, lo scrutinio procede con lentezza. Sono stati già eletti i primi sindaci, anche se non sono stati ancora comunicati i nomi. La graduatoria di chi ha ottenuto il mandato amministrativo si sta formando lentamente, con i risultati che arrivano a rilento rispetto alle attese. La situazione rimane in evoluzione e si attendono aggiornamenti ufficiali nelle prossime ore.
Prosegue molto a rilento lo scrutinio delle Comunali in Provincia di Foggia. Al momento risultano eletti questi sindaci: a Candela De Vitto, candidato unico, ha superato il quorum con il 100% dei voti. Netta vittoria a Serracapriola di Michele Leombruno che ha superato gli altri due candidati con il 44,10 contro il 31,84 di Taunisio ed il 24,06 di Camporeale. A Rocchetta Sant'Antonio ha vinto Maria Pia Fabrizio, mentre a Monteleone di Puglia l'impresa è di Maraschiello con Il Tiglio. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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