provincia di foggia ecco i primi sindaci eletti

Notizia in breve

Nelle elezioni comunali in provincia di Foggia, lo scrutinio procede con lentezza. Sono stati già eletti i primi sindaci, anche se non sono stati ancora comunicati i nomi. La graduatoria di chi ha ottenuto il mandato amministrativo si sta formando lentamente, con i risultati che arrivano a rilento rispetto alle attese. La situazione rimane in evoluzione e si attendono aggiornamenti ufficiali nelle prossime ore.