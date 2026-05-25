Elezioni con il quorum eletti i primi due sindaci in provincia

Durante le elezioni del 24 e 25 maggio 2026, sono stati ufficialmente eletti i primi due sindaci della provincia di Pordenone. La loro nomina è avvenuta in modo virtuale, senza bisogno di ulteriori scrutinamenti. Entrambi hanno ottenuto il quorum necessario per essere dichiarati vincitori, segnando l’inizio delle elezioni nella regione. La proclamazione ufficiale è stata confermata nelle ore successive alle votazioni.

Sono stati già virtualmente eletti i primi due sindaci della provincia di Pordenone nella tornata elettorale del 24 e 25 maggio 2026. Ad Andreis e Barcis, i candidati unici Fabrizio Prevarin e Claudio Traina hanno già raggiunto il numero di voti necessario per la rielezione (sono entrambi. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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