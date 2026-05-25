Elezioni in provincia di Palermo ecco i sindaci eletti | a Scillato il record dell' affluenza flop a Carini

Da palermotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Scillato si registra il record di affluenza con oltre il 70% degli aventi diritto che sono andati a votare. A Carini, invece, l’affluenza si ferma al 40%, uno dei dati più bassi tra i comuni coinvolti nelle elezioni. Sono stati eletti i nuovi sindaci in sedici comuni della provincia di Palermo, con le operazioni di scrutinio in corso nelle rispettive sedi.

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Chiusi i seggi, è l'ora dello spoglio nei sedici comuni coinvolti nelle elezioni amministrative 2026 in provincia di Palermo. I primi sindaci eletti sono quelli in cui c'era un solo candidato: Daniele Sebastiano Bellini a Godrano, Giuseppe Cangialosi a Santa Cristina Gela. In entrambi i centri. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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