Un padre ha accompagnato la figlia all’altare durante il matrimonio, in un momento di grande emozione. Una foto ritrae un uomo con un volto segnato dalla malattia, che si trova in lotta con condizioni di salute complicate. La scena si svolge a Livorno il 25 maggio 2026, e rappresenta un momento di forte intensità emotiva, con l’uomo che mostra un’espressione di sofferenza visibile. La foto cattura anche il gesto di accompagnamento e sostegno del genitore alla figlia durante la cerimonia.

Livorno, 25 maggio 2026 - Oltre il dolore. E il fastidio di mostrarsi sofferente, che solo chi attraversa certi momenti può provare. L'ennesima emozione di una carriera strepitosa Igor Protti l'ha regalata fuori dal campo. Difficile pensare che vederlo all'ingresso di una stanza potesse commuovere l'Italia intera. Del pallone e non. Da Nord a Sud. E invece così è stato. L'amore potente di un padre nei confronti della figlia si è trasformato in un momento toccante, con l'ex campione, tra le altre, di Livorno e Bari che ha deciso di accompagnare all'altare la figlia Noemi nel giorno del suo matrimonio. L'immagine è diventata subito virale . Protti, che lotta contro un tumore al colon da circa un anno, ha postato in mattinata un'immagine senza didascalia che lo ritrae intanto ad accompagnare la figlia all'altare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Protti e la figlia accompagnata all'altare. La toccante foto di Re Igor, in lotta con la malattia

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