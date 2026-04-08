Il Comune di Firenze e il comando provinciale dei Vigili del Fuoco hanno firmato un accordo di collaborazione con l’obiettivo di migliorare la gestione delle emergenze e rafforzare la sicurezza sul territorio. L’intesa prevede interventi congiunti e attività di coordinamento per affrontare situazioni di emergenza e garantire una risposta più efficace alle criticità che si presentano in città. La firma è avvenuta alla presenza delle autorità competenti.

“Rafforzare la sicurezza del territorio e migliorare la gestione delle emergenze”. È l’obiettivo dell’accordo di collaborazione siglato tra Comune di Firenze e comando provinciale dei Vigili del Fuoco.L’intesa, sottoscritta dall'assessora alla protezione civile Laura Sparavigna e dal comandante. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Fiamme in un appartamento, vigili del fuoco e protezione civile sul postoPaura nella serata di sabato 28 febbraio a Castel Volturno dove si è verificato un incendio all’interno di un’abitazione di via Udine.

Nasce l’Assistente spirituale generale della Protezione civile e dei Vigili del FuocoAGI - È stata sottoscritta oggi a Roma, presso il Viminale, l’intesa tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Conferenza Episcopale Italiana...

Temi più discussi: Avviso per nuovi allievi Vigili del Fuoco volontari / Avvisi / Novità / Homepage; Firenze, accordo tra Comune e Vigili del Fuoco per rafforzare la protezione civile; Accordo del Comune con l’Anc per rendere la città ancora più sicura; Principio di incendio all’interno di un appartamento di proprietà comunale.

Accordo tra Comune e Vigili del Fuoco per rafforzare la protezione civileL'assessora Sparavigna: Mettiamo a sistema competenze, tecnologie e informazioni, rafforzando la nostra capacità di prevenire i rischi e intervenire tempestivamente in caso di emergenza ... firenzetoday.it

Toscana. Siglato accordo tra Regione e Vigili del Fuoco per assistenza sanitaria ai pompieriLe Aziende sanitarie individueranno gli operatori che saranno chiamati ad accertare l'idoneità psicofisica degli aspiranti pompieri e ad effettuare la verifica periodica del persistere dei requisiti ... quotidianosanita.it

Venerdì sera controllo di Questura e vigili del fuoco - facebook.com facebook

#Frana Petacciato, provincia di #Campobasso: in corso monitoraggio area anche con droni dei #vigilidelfuoco. Interdetto in via precauzionale al traffico autostrada #A14 tra svincoli Vasto Sud e Termoli, e relativo tratto ferroviario adriatico [ #7aprile 14:30] x.com