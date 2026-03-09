Servizi di salute mentale a rischio a Cava | la Fials chiede chiarimenti all’Asl Salerno

La Fials ha richiesto chiarimenti all’Asl Salerno riguardo ai servizi di salute mentale a Cava de’ Tirreni. La richiesta nasce dalla preoccupazione per il futuro di queste strutture, che si trovano nella struttura di Villa Agnetti, nella frazione di Pregiato. La questione riguarda la gestione e la continuità di assistenza nei servizi dedicati alla salute mentale nella zona.

C’è preoccupazione per il futuro dei servizi dedicati alla salute mentale ospitati nella struttura di Villa Agnetti, nella frazione Pregiato di Cava de’ Tirreni. La sospensione delle attività prevista nelle prossime settimane rischia infatti di lasciare senza un punto di riferimento numerosi utenti che da anni seguono percorsi terapeutici e riabilitativi nella struttura. La Fials Salerno ha deciso di accendere i riflettori sulla vicenda chiedendo chiarimenti alla direzione dell’azienda sanitaria sulle prospettive dei servizi e sulle soluzioni che verranno adottate per garantire la continuità dell’assistenza.“La sicurezza di operatori e... 🔗 Leggi su Salernotoday.it

