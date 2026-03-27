Stop a Sanitaservice | Blocco delle assunzioni mette a rischio i servizi essenziali

Il blocco delle assunzioni in Sanitaservice, società dell’Asl Brindisi, ha portato a una situazione di crisi nel sistema sanitario locale. La decisione ha causato un’interruzione nei servizi essenziali destinati ai cittadini, generando preoccupazione tra gli operatori e le autorità sanitarie. La sospensione delle nuove assunzioni si è tradotta in difficoltà operative e potenziali disservizi nel territorio brindisino.

La Fp Cgil lancia l'allarme sulla paralisi del reclutamento di personale nella società in house dell'Asl Brindisi. A rischio anche il 118. Si chiede l'intervento immediato della Direzione Asl BRINDISI - Il sistema sanitario nel territorio brindisino affronta una crisi senza precedenti a seguito del blocco totale delle assunzioni in Sanitaservice, la società in house dell'Asl Brindisi, con immediate ripercussioni sui servizi essenziali per i cittadini. "Non si tratta di semplici ipotesi, ma di un provvedimento concreto che sta già producendo effetti devastanti sull'organizzazione dei servizi e sulle condizioni di lavoro", denuncia Luciano Quarta, segretario generale della Fp Cgil Brindisi, che da sempre ha scelto di non restare in silenzio su queste problematiche. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Stop a Sanitaservice: "Blocco delle assunzioni mette a rischio i servizi essenziali" Articoli correlati SanitaService: un blocco che mette a rischio i servizi essenzialiNegli ultimi giorni stiamo assistendo a un attacco sistematico e strumentale nei confronti delle Sanitaservice della Regione Puglia. Sanitaservice, i sindacati: «No allo stop delle assunzioni»È scontro sullo stop imposto dalla Regione ad assunzioni e appalti nelle Sanitaservice, i sindacati sono sul piede di guerra e chiedono chiarimenti... Altri aggiornamenti su Stop a Sanitaservice Blocco delle... Temi più discussi: Sanitaservice, i sindacati: No allo stop delle assunzioni; Foggia contesta il blocco delle assunzioni in sanità deciso dalla Regione Puglia; Sanitaservice: Usb chiede audizione contro il blocco delle assunzioni, Cgil si rivolge al prefetto; Sanità pugliese in rosso, la FP CGIL Foggia attacca: No ai tagli su lavoratori e servizi. Sanitaservice, i sindacati: «No allo stop delle assunzioni»È scontro sullo stop imposto dalla Regione ad assunzioni e appalti nelle Sanitaservice, i sindacati sono sul piede di guerra e chiedono chiarimenti all'assessore Donato Pentassuglia. quotidianodipuglia.it SANITASERVICE ASSUNZIONI Sanitaservice, USB Foggia: Il blocco delle assunzioni mette a rischio i servizi essenzialiIl sindacato denuncia come il blocco sia frutto di scelte politiche o di ignoranza, con gravi conseguenze sul lavoro del personale ... statoquotidiano.it Regione Puglia, vigilanza armata: maggioranza chiede stop alla gara - facebook.com facebook Stop, dribbling, TIRO! MOISEEEEE #KEAN SEGNA PER NOI! #ItaliaIrlandaDelNord 2-0 x.com