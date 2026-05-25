Pronto soccorso Policlinici finanziati e mai aperti La Vanvitelli | Mancano i medici

Notizia in breve

I pronto soccorso dei Policlinici universitari di Napoli rimangono chiusi, nonostante siano stati finanziati. La mancanza di medici è la causa principale del ritardo nell’apertura, secondo le fonti dell’istituto. La direzione ha dichiarato che ci vorrà ancora del tempo prima che possano essere operativi. La situazione interessa le strutture del Policlinico Vanvitelli, dove si attendono nuove assunzioni per poter avviare i servizi di emergenza.