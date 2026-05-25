Pronto soccorso Policlinici finanziati e mai aperti La Vanvitelli | Mancano i medici
I pronto soccorso dei Policlinici universitari di Napoli rimangono chiusi, nonostante siano stati finanziati. La mancanza di medici è la causa principale del ritardo nell’apertura, secondo le fonti dell’istituto. La direzione ha dichiarato che ci vorrà ancora del tempo prima che possano essere operativi. La situazione interessa le strutture del Policlinico Vanvitelli, dove si attendono nuove assunzioni per poter avviare i servizi di emergenza.
Ci vorrà ancora tempo perché possano aprire i pronto soccorso dei Policlinici universitari di Napoli. Un tempo indefinito a sentire le parole del rettore dell'Università Vanvitelli Giovanni Francesco Nicoletti e di Mario Iervolino, direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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