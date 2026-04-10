In Toscana, sono passati più di dodici mesi dall’attivazione dei Punti di intervento rapido, strutture pensate per alleggerire il carico sui pronto soccorso. Tuttavia, la loro operatività si scontra con una difficoltà significativa: la carenza di medici disponibili. Questa situazione rende difficile garantire un’assistenza tempestiva e efficace, sollevando preoccupazioni sulla capacità delle strutture di rispondere alle emergenze sanitarie.

Firenze, 10 aprile 2026 – È servito più di un anno di rodaggio, quasi in sordina, per testare i Pir, i Punti di intervento rapido in Toscana. Strutture che oggi, non più solo sulla carta, dovrebbero servire se non ad alleggerire del tutto i pronto soccorso, almeno a non appesantirli ulteriormente con urgenze a bassa e media intensità. Nei territori dell’Asl Toscana centro (Firenze, Prato, Pistoia, Empoli) sono trenta quelli attivi dal primo aprile. Altri ne apriranno nei prossimi mesi, in parallelo con lo sviluppo delle case della comunità, chiamate a diventare veri punti di riferimento sanitari a poca distanza da casa. Altra giornata di difficoltà per i medici di base e di attese prolungate per i pazienti I disservizi del sistema si verificano ormai a cadenza mensile La novità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sfida Pir contro l’assalto ai pronto soccorso. Ma c’è un problema: mancano i medici

Assalto ai pronto soccorso, i medici: “Andiamo noi nelle case di comunità”Firenze, 7 aprile 2026 – Non c’è nulla di nuovo nell’ultimo assalto ai pronto soccorso toscani nei giorni delle feste di Pasqua.

Mancano i medici di base, l’Asl prova a correre ai ripari. Ma intanto il soccorso lo fanno ‘corsisti’ e anzianiMassa Carrara, 24 marzo 2026 – Servizio di neuropsichiatria infantile, mancanza di medici di famiglia, liste d’attesa e pazienti costretti a recarsi...

Si parla di: Sfida Pir contro l’assalto ai pronto soccorso. Ma c’è un problema: mancano i medici.

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