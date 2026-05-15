Sanità Fico | Presto un piano ospedaliero Ma su pronto soccorso nei Policlinici prende tempo

Durante un evento dedicato all’ingresso di 700 nuovi medici, il presidente della Regione è stato interpellato sui temi della sanità locale. Ha annunciato che a breve sarà presentato un nuovo piano ospedaliero, senza tuttavia fornire dettagli specifici. Per quanto riguarda i pronto soccorso presso i policlinici universitari, ha affermato che la questione sarà affrontata in futuro, senza indicare tempistiche precise. La discussione sulla riorganizzazione dei servizi sanitari continua a tenere banco tra i rappresentanti regionali.

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Il piano ospedaliero molto presto, i pronto soccorso nei policlinici universitari chissà. A margine del giuramento d'Ippocrate per 700 nuovi medici, il presidente della Regione Roberto Fico è stato sollecitato dai giornalisti in merito allo stato della sanità campana. Il governatore ha annunciato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La classe dirigente | Film Completo in Italiano con Peter O'Toole (HD) | The Ruling Class Sullo stesso argomento Fico: “Lavoriamo su incentivi per assunzioni in pronto soccorso”Tempo di lettura: 3 minuti “Mi sono insediato il 9 dicembre, quindi da pochissimo, e sulla sanità facciamo un pezzo alla volta. Bimbo morto dopo trapianto a Napoli, Fico: "Sappiamo come riscrivere piano ospedaliero regionale"“Noi sappiamo bene la direzione che dobbiamo percorrere per la riscrittura del Piano ospedaliero regionale dove controllati e controllori dovranno... Sanità nel Cilento, i sindaci presentano il piano a Fico: si chiede l’Azienda Ospedaliera del Parco e il Pronto Soccorso ad AgropoliNuovo comitato consegna un documento al Presidente Fico per la sanità nel Cilento. Si chiede l'autonomia gestionale, il potenziamento del San Luca e il Pronto Soccorso ad Agropoli ... infocilento.it Dossier Sanità di Fico in Campania: incontri con direzioni, ospedali, Asl. Nel 2027 un assessore-managerPer capire qual è la situazione della sanità in Campania che Roberto Fico si trova dinanzi occorre tener presente una data: 26 giugno 2025. Durante una seduta di giunta, Vincenzo De Luca, ormai ... fanpage.it