In Sardegna, si prevede un possibile blocco totale del sistema sanitario a giugno 2026 a causa della scadenza dei contratti con le cooperative di medici gettonisti. La situazione riguarda i pronto soccorso e le strutture di assistenza, che potrebbero trovarsi in difficoltà se i contratti non verranno rinnovati o sostituiti. La notizia è stata annunciata da fonti sanitarie locali, senza ancora una soluzione definita.

Il sistema sanitario della Sardegna rischia un blocco totale a giugno 2026 a causa della scadenza dei contratti con le cooperative di medici gettonisti. Durante l’ultima Commissione regionale Sanità, presieduta da Carla Fundoni, sono emersi i segnali di un collasso strutturale che minaccia la tenuta dei pronto soccorso dell’isola. La situazione è stata delineata attraverso l’audizione di manager delle Asl e primari di diverse zone della regione. Il rischio concreto è che, senza i medici esterni, rimangano operativi soltanto i grandi centri hub, rendendo fragili anche questi ultimi se si considerano le assenze per ferie o malattia. L’emergenza non riguarda solo la disponibilità di personale, ma una gestione inefficiente degli accessi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sardegna, allarme pronto soccorso: il collasso di giugno 2026

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