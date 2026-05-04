Anello incastrato al dito | intervento dei vigili del fuoco nel Pronto soccorso del Perrino

Oggi presso l’ospedale Perrino di Brindisi si è svolto un intervento dei vigili del fuoco per rimuovere un anello incastrato al dito di una persona. L’operazione, condotta nel pronto soccorso, ha richiesto attenzione e cura per evitare danni. Nessuna informazione è stata fornita sulla natura dell’incidente o sull’esito dell’intervento.

BRINDISI – Un intervento insolito, che ha richiesto precisione chirurgica e sangue freddo, quello avvenuto nella giornata di oggi, lunedì 4 maggio, presso l’ospedale Perrino di Brindisi. Una squadra dei Vigili del fuoco del locale Comando provinciale è dovuta intervenire direttamente nei locali.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate FOTO/ Carro allegorico prende fuoco, pronto intervento dei Vigili del FuocoQuesta mattina a Nocera Superiore, un carro allegorico in transito in via Giacomo Matteotti attraversando i binari della ferrovia ha tranciato un... Leggi anche: Calenzano, incidente sul lavoro: operaio incastrato sotto al muletto, soccorso dai vigili del fuoco Contenuti e approfondimenti Anello di tungsteno incastrato al dito. Lo liberano i vigili del fuocoIntervento dei pompieri al pronto soccorso dell'ospedale di San Candido. C'è voluta qualche martellata per disfarsi del resistente gioiello ... rainews.it 12enne finisce in ospedale con un anello incastrato al dito, intervengono i Vigili del FuocoIeri i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire con urgenza per un caso molto particolare presso la clinica Città Studi di Milano. Una ragazzina di 12 anni, infatti, è finita al pronto soccorso perché ... 105.net