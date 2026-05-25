Pronto a colpire per lo Stato Islamico | 22enne fermato a Reggio E

Un uomo di 22 anni di origine marocchina è stato arrestato dalla polizia a Reggio Emilia e si trova in custodia cautelare in carcere.

Milano, 25 mag. (askanews) – Un 22enne italiano di origine marocchina è stato fermato dalla polizia a Reggio Emilia ed è ora in custodia cautelare in carcere. Il giovane, nato in provincia della cittadina emiliana ma senza fissa dimora, è accusato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Secondo gli investigatori si sarebbe dichiarato sostenitore dello Stato Islamico e pronto a compiere un attacco armato. L’intervento è scattato nella serata di giovedì scorso, dopo la segnalazione di un giovane che avrebbe voluto raggiungere il centro cittadino con un coltello per compiere un’aggressione. In quel momento la zona era molto affollata per un’importante partita di basket, con migliaia di spettatori, e per un evento musicale in piazza San Prospero. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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