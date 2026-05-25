Sinner affronterà Tabur a Parigi martedì 26 maggio nel primo turno di Roland Garros 2026. La partita rappresenta il debutto dell’azzurro nel torneo. La sfida si svolgerà sulla terra battuta, superficie sulla quale i due giocatori si sono già confrontati in passato. Non sono state fornite ulteriori dettagli sullo stato di forma o sui punteggi precedenti tra i due atleti.

Sinner e Tabur giocheranno a Parigi martedì 26 maggio: l’analisi tecnica e le previsioni della partita d’esordio dell’azzurro al Roland Garros 2026. Le temperature in vertiginoso aumento destano, comprensibilmente, una certa preoccupazione. E non solo per il numero 1 del mondo, ma per tutti i campioni che si contenderanno il titolo sulla terra rossa di Parigi. Indipendentemente dal numero indicato dalla colonnina di mercurio, però, anche a Jannik Sinner toccherà scendere in campo e disputare il primo turno del Roland Garros. La sua ora scoccherà, precisamente, nella giornata di martedì. Dall’altra parte della rete ci sarà il padrone di casa Clement Tabur, entrato in tabellone grazie a una wild card concessa dalla federazione francese. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Sinner-Tabur: battesimo del fuoco per il padrone di casa

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