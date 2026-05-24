Pronostico e quote Jannik Sinner – Clement Tabur Roland Garros 25-05-2026

Da infobetting.com 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al primo turno di Roland Garros, Jannik Sinner affronta Clement Tabur, considerato un avversario di livello inferiore. Le quote e i pronostici indicano una vittoria probabile per il tennista italiano. Per Tabur, incontrare Sinner rappresenta comunque un’occasione importante. La partita si svolge sui campi in terra battuta del torneo francese, con Sinner favorito secondo le previsioni degli analisti.

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Avversario morbido e di routine per Jannik Sinner al primo turno, ma per Clement Tabur sarà sicuramente un grande onore incontrarlo. Francese, dunque sarà sostenuto dal pubblico, 26 anni e una modesta carriera alle spalle, dimostrata dal 165° posto nel Ranking ATP, il migliore di sempre, affronterà il primo della classe sul campo principale del. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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