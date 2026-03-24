All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Superati Dzumhur e Moutet, Jannik Sinner incontra Alex Michelsen stasera al Miami Open. È la seconda volta in carriera e in entrambi i casi ha vinto Sinner, ma non sarà una sfida facile, anche perché Michelsen ha il pubblico dalla sua parte. L'appuntamento è per le 21 (ora italiana) di oggi, martedì 24 marzo, ottimo momento anche per noi. Dove vedere Sinner-Michelsen stasera all'Open di Miami 2026 in streaming. Tutte le partite di Jannik Sinner al Masters 1000 di Miami 2026 - a partire da quella di oggialle 21 vs Alex Michelsen - saranno trasmesse da Sky sul canale Sky Sport Tennis e in streaming su SkyGo e Now TV. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Sinner a Miami stasera incontra il padrone di casa Alex Michelsen

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