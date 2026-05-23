Amministrative 2026 in Toscana | al voto per eleggere il sindaco in venti Comuni

In Toscana nel 2026 si svolgeranno elezioni amministrative in venti Comuni, tra cui tre capoluoghi di provincia. Gli elettori saranno chiamati a votare per eleggere il sindaco e il Consiglio Comunale. La consultazione si svolgerà secondo le procedure previste dalla legge elettorale vigente. Le date delle elezioni e le modalità di voto saranno comunicate dagli uffici competenti. La tornata riguarda sia comuni di dimensioni medio-piccole sia i capoluoghi di provincia della regione.

Amministrative 2026 in Toscana, al voto in venti Comuni per eleggere sindaco e Consiglio Comunale. Tre i capoluoghi di provincia al voto. Sono Prato, Pistoia e Arezzo. Apertura delle urne domenica 24 maggio dalle ore 7 alle ore 23 e e lunedì 25 maggio dalle ore 7 alle ore 15. Per vincere nei Comuni sopra i 15mila abitanti serve il 50% più uno di preferenze. Altrimenti eventuale ballottaggio domenica 7 giugno e lunedì 8 giugno. Oltre a Prato, Pistoia e Arezzo, i comuni sopra 15mila abitanti al voto sono Cascina, Viareggio, Sesto Fiorentino, Figline Valdarno Incisa. Un solo turno per eleggere il sindaco nei seguenti Comuni sotto i 15mila abitanti Provincia di Arezzo: Lucignano. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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