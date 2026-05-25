Rinderknech sfida Berrettini a Parigi: superato in rimonta il primo turno, un’altra sfida ostica attende il romano sul rosso dell’Open di Francia. Una vittoria in rimonta dà doppia soddisfazione. Fa umore e infonde fiducia, che poi è proprio quello di cui necessita un giocatore come Matteo Berrettini, che ora più che mai ha bisogno di ritrovarsi. E chissà che questo non possa accadere proprio a Parigi, avendo lui superato brillantemente il primo – e per nulla scontato – turno contro Marton Fucsovics, che è riuscito a scucirgli il primo parziale salvo poi arrendersi alla furia dei colpi del romano. Archiviato questo debutto, il tabellone del Roland Garros si fa subito caldissimo con un secondo turno di grande interesse, che mette di fronte il finalista di Wimbledon 2021 e il padrone di casa Arthur Rinderknech. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Rinderknech-Berrettini, quel discorso lasciato a metà

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