Pronostico e quote Arthur Rinderknech – Joao Fonseca Monaco 15-04-2026

Arthur Rinderknech e Joao Fonseca si preparano a sfidarsi nuovamente sul campo centrale del torneo in Germania, pochi giorni dopo il loro confronto a Monte Carlo. Entrambi hanno già dimostrato di essere in buona forma e sono pronti a tornare in campo per questa prima partita in programma. La sfida tra i due promette di essere interessante e attirerà l’attenzione degli appassionati di tennis.

Arthur Rinderknech e Joao Fonseca apriranno il programma sul centrale del torneo bavarese dopo essersi sfidati pochi giorni fa a Monte Carlo. Il brasiliano ha conquistato la sua prima vittoria contro Alejandro Tabilo, assicurandosi un posto negli ottavi di finale. Era favorito ma il fatto che abbia battuto il cileno per la prima volta è. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostico e quote Arthur Rinderknech – Joao Fonseca, Monaco 15-04-2026 Pronostico e quote Alejandro Tabilo – Joao Fonseca, Monaco 14-04-2026Alejandro Tabilo e Joao Fonseca apriranno il programma sul campo centrale con un incontro molto interessante. Pronostico e quote Arthur Rinderknech – Karen Khachanov, Monte Carlo 06-04-2026Arthur Rinderknech e Karen Khachanov apriranno il programma di Pasquetta sul Court des Princes.