Pronostico e quote Arthur Rinderknech – Karen Khachanov Monte Carlo 06-04-2026

Il 6 aprile 2026, sul Court des Princes di Monte Carlo, Arthur Rinderknech e Karen Khachanov si affronteranno nel primo incontro del torneo di Pasquetta. Entrambi i tennisti hanno partecipato al torneo di Miami e sono ora al loro debutto stagionale sulla terra rossa. Le quote e le previsioni sono state già pubblicate, offrendo uno sguardo sulle aspettative per questa sfida.

Arthur Rinderknech e Karen Khachanov apriranno il programma di Pasquetta sul Court des Princes. Entrambi sono reduci dal torneo di Miami dunque sono al debutto stagionale sulla terra rossa. Il russo parte favorito secondo i bookmaker ma la sua forma è andata in calando dopo la finale di Toronto persa contro Shelton a inizio agosto.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostico e quote Arthur Rinderknech – Karen Khachanov, Monte Carlo 06-04-2026 Pronostico e quote Joao Fonseca – Gabriel Diallo, Monte Carlo 06-04-2026Joao Fonseca e Gabriel Diallo si affronteranno sul Court des Princes nel pomeriggio di Pasquetta, più o meno a partire dalle 14:30. Pronostico e quote Francisco Cerundolo – Stefanos Tsitsipas, Monte Carlo 06-04-2026Francisco Cerundolo e Stefanos Tsitsipas si affronteranno nel pomeriggio di Pasquetta sul campo intitolato a Ranieri III. Temi più discussi: Pronostico Arthur Rinderknech - Karen Khachanov - Quote & Statistiche - 6 aprile 2026, ATP Monte Carlo Masters, ATP; Pronostico Rinderknech-Khachanov 6 Aprile: Primo Turno ATP Montecarlo 2026; Pronostico Fabian Marozsan - Daniel Merida - ATP Bucarest; Pronostico Jakub Mensik - Fabian Marozsan - Quote & Statistiche - 5 aprile 2026, ATP Monte Carlo Masters, ATP. Rinderknech elimina Aliassime a Shanghai e fa un grande regalo a Musetti: cosa cambia nella corsa alla RaceIl primo semifinalista della parte alta del tabellone del Masters 1000 di Shanghai è Arthur Rinderknech. Impresa del tennista francese, che ha superato contro pronostico il canadese Felix ... corrieredellosport.it Una finale tra cugini che non si aspettava nessunoDomenica al torneo di tennis Masters 1000 di Shanghai, in Cina, si giocherà una finale che nessuno avrebbe potuto prevedere, tra due tennisti poco conosciuti che finora in carriera non erano mai ... ilpost.it ATP 1000 Indian Wells 2026 Andreozzi/Guinard sono i campioni di doppio maschile Guido Andreozzi e Manuel Guinard hanno conquistato sabato il loro primo titolo di coppia al BNP Paribas Open, dove hanno sconfitto i cugini Arthur Rinderkn facebook