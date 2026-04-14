Mercoledì alle 21:00 si gioca il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Bayern Monaco e Real Madrid. La sfida si svolge in Baviera e rappresenta l’ultima occasione per le due squadre di avanzare in competizione. In questa partita si analizzano statistiche, formazioni e notizie, con la trasmissione prevista in diretta tv. I pronostici indicano la possibilità di un esito positivo per una delle due formazioni.

Bayern Monaco-Real Madrid è una partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: statistiche, notizie, diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Intensità, spettacolo, giocate d’alta scuola. Venti tiri totali a testa e gli xG creati che in entrambi i casi superano abbondantemente le due unità. L’andata tra Real Madrid e Bayern Monaco non ha deluso le aspettative, tenendo incollati agli schermi tifosi e appassionati di tutto il mondo. Alla fine a spuntarla è stata la squadra che in questo momento ha indubbiamente qualcosa in più, quella di Vincent Kompany, una vera e propria “macchina da guerra” che non ha eguali in tutto il continente.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Bayern Monaco-Real Madrid, completano l’opera in Baviera: zero titoli

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