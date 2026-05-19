Il match tra Wolfsburg e Paderborn si disputa come prima gara degli spareggi salvezza in Bundesliga, con le due squadre pronte a sfidarsi in questa partita di andata. Il Wolfsburg, reduce da una vittoria in trasferta contro una squadra di alta classifica, affronta il Paderborn, che ha ottenuto risultati positivi nelle ultime partite di campionato. La partita sarà trasmessa in diretta e rappresenta il primo step per determinare quale delle due formazioni potrà mantenere la categoria.

Wolfsburg-Paderborn è una partita valida per l’andata dei playout di Bundesliga: formazioni, pronostico e dove vederla Non è bastata la vittoria al Wolfsburg sul campo del St. Pauli all’ultima giornata di Bundesliga per salvarsi in maniera diretta. Ma i padroni di casa hanno la possibilità contro il Paderborn – che ha chiuso la propria stagione al terzo posto nella Serie B tedesca – di salvarsi. E ovviamente dall’altro lato cercare di fare un’impresa che vorrebbe dire promozione. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Non è una partita scontata. O, per meglio dire, non è una doppia sfida sicura. In diverse situazione nel corso degli anni è salita la squadra appunto che veniva dalla cadetteria. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Wolfsburg-Paderborn: mettono la testa davanti

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