Pronostico e quote Virtus Bologna – Aquila Trento quarti playoff GARA 5 Serie A 26-05-2026

Da infobetting.com 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Virtus Bologna e l’Aquila Trento si affrontano in Gara 5 dei quarti di finale dei playoff di Serie A, il 26 maggio 2026. La squadra ospite, Trento, ha già raggiunto un risultato importante arrivando fino a questa fase, mentre per Bologna si tratta di un’ultima chance per passare il turno. La partita decide chi accederà alle semifinali.

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Virtus Bologna e Aquila Trento si giocano l’accesso alle semifinali e se vogliamo per gli ospiti è già un successo essere arrivati a GARA 5, anche se avere avuto la chance di chiudere la serie in casa potrebbe pesare dal punto di vista psicologico. Le Vu Nere sono partite forte e sono arrivare sul 76. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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