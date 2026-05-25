Virtus Bologna e Aquila Trento si giocano l’accesso alle semifinali e se vogliamo per gli ospiti è già un successo essere arrivati a GARA 5, anche se avere avuto la chance di chiudere la serie in casa potrebbe pesare dal punto di vista psicologico. Le Vu Nere sono partite forte e sono arrivare sul 76. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Virtus Bologna – Aquila Trento, (quarti playoff GARA 5) Serie A 26-05-2026

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