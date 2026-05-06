Il 7 maggio 2026, alle ore 11:00, si sfideranno sul campo di Roma Alexei Popyrin e Matteo Berrettini in un match ufficiale sulla terra battuta. Questa rappresenta la prima volta che i due si confrontano in un torneo ufficiale sulla superficie rossa. In caso di vittoria, Popyrin o Berrettini potrebbero affrontare nel turno successivo un avversario con il nome di Mensik, e in seguito, eventualmente, Sinner.

Prima sfida in un torneo ufficiale sulla terra battuta tra Alexei Popyrin e Matteo Berrettini con la prospettiva di incontrare Mensik nel secondo turno ed eventualmente Sinner nel terzo. Aldilà del discorso tecnico, al momento non proponibile per ovvi motivi, un derby sul centrale romano tra i due azzurri sarebbe un grande evento. L’australiano se. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Alexei Popyrin – Matteo Berrettini, Roma 07-05-2026 ore 11:00

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