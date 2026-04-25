Oggi nel torneo di Madrid si disputerà il secondo incontro tra Tallon Griekspoor e Lorenzo Musetti, previsto sul campo “Manolo Santana” nel primo pomeriggio. L'incontro avrà luogo prima della partita di Sinner, con le due racchette pronte a sfidarsi su questa superficie. La sfida si inserisce nel quadro dei match di giornata, in attesa delle altre partite in programma.

Tallon Griekspoor e Lorenzo Musetti giocheranno il secondo incontro programmato sul “Manolo Santana”, nel primo pomeriggio, prima del match di Sinner. L’italiano ha dato prova di essere sulla buona strada verso il recupero della piena forma dopo l’infortunio ottenendo una solida vittoria su Hubert Hurkacz. Nel terzo turno trova uno avversario che lo ha sempre. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Tallon Griekspoor – Lorenzo Musetti, Madrid 26-04-2026

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