Pronostico e quote Jannik Sinner – Sebastian Ofner Roma 09-05-2026

Da infobetting.com 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 19:00, sul campo centrale, si sfideranno Jannik Sinner e Sebastian Ofner. Sinner arriva da una recente vittoria a Madrid, dove ha conquistato il quinto titolo consecutivo nei tornei Masters 1000. La partita apre il programma di giornata e rappresenta un momento importante per l’italiano, che cerca di continuare il suo percorso di successi su questa superficie.

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Jannik Sinner e Sebastian Ofner apriranno il programma sul campo centrale intorno alle ore 19:00. L’italiano resta sulla vittoria di Madrid del 3 maggio scorso, dove è diventato il primo giocatore a vincere cinque titoli Masters 1000 consecutivi. In finale, gli sono bastati solo 58 minuti per avere la meglio su Alexander Zverev, infliggendogli la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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