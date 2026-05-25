Pronostico e quote Sebastian Baez – Roman Andres Burruchaga Roland Garros 26-05-2026

Da infobetting.com 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Martedì pomeriggio sul campo 12 si svolgerà il match tra Sebastian Baez e Roman Andres Burruchaga. La partita è programmata come terzo incontro della giornata. Le quote e i pronostici sono stati pubblicati, ma non sono stati comunicati dettagli specifici sui favoriti. La sfida si svolge nel contesto del torneo di Roland Garros del 2026.

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La sfida tra Sebastian Baez e Roman Andres Burruchaga è in programma martedì pomeriggio come terzo incontro sul campo numero 12. Il primo ha subito un calo di rendimento quando è arrivato in Europa per giocare i tornei sul rosso, mentre l’inizio di stagione era stato molto più brillante, con la vittoria in tutte le. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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