Pronostico e quote Roman Andres Burruchaga – Mattia Bellucci Roma 06-05-2026

Roman Andres Burruchaga, attualmente al 56° posto del ranking mondiale, ha registrato la sua miglior posizione in carriera. La partita tra Burruchaga e Mattia Bellucci è prevista per il 6 maggio 2026 a Roma. Le quote e i pronostici sono stati pubblicati in vista di questo incontro, che mette di fronte due giocatori con diverse esperienze e risultati recenti.

Roman Andres Burruchaga sta vivendo la migliore stagione della sua carriera e ora si trova tra i primi 60 del ranking mondiale, per la precisione al 56° posto, il suo miglior risultato di sempre. Sorteggio non benevolo dunque per un Mattia Bellucci che si trova oltre venti posti sotto e che certamente non è un. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostico e quote Roman Andres Burruchaga – Mattia Bellucci, Roma 06-05-2026 Notizie correlate Leggi anche: ATP Houston 2026, Tommy Paul sfiderà Roman Andres Burruchaga in finale Pronostico e quote Matteo Arnaldi – Jaume Munar, Roma 06-05-2026Matteo Arnaldi ci ha stupito molto andando a vincere il qualitativo Sardegna Open battendo addirittura Hurkacz in finale per cui andiamo coi piedi di... Altri aggiornamenti Quote Thiago Agustin Tirante v Roman Andres BurruchagaESCLUSIVA, Salotto VAR: L’ironia la nostra forza. Siamo grandi amici, passiamo davvero troppo tempo insieme! La nostra community ci commuove. Nuovi progetti? Se la Nazionale... Ai microfoni di ... oddschecker.com Quote Roman Andres Burruchaga v Brandon NakashimaESCLUSIVA, Salotto VAR: L’ironia la nostra forza. Siamo grandi amici, passiamo davvero troppo tempo insieme! La nostra community ci commuove. Nuovi progetti? Se la Nazionale... Ai microfoni di ... oddschecker.com