Proiezione del film e1027 – Eileen Gray e la casa sul mare alla Casa dell’Architettura
Proiezioni dell'attuale28.05.2026 ore 20:00La rassegna cinematografica della Casa dell’Architettura continua con le proiezioni del giovedì. Prosegue così il ciclo “Proiezioni dell’attuale”, parte del programma culturale 2026 “CONTEMPORANEA – contaminazioni”, dedicato al dialogo tra cinema. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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Lorenzo Andreaggi. . Nuova proiezione del mio film FIABE ITALIANE Vi aspetto il 5 giugno alle ore 20:30 presso Antico Spedale del Bigallo per l'aperitivo e, a seguire, per la visione del film. Per prenotazioni: scrivete a [email protected] facebook
@ItalyinARG e @IICbaires in collaborazione con @BellasArtesAR e Amigos del Bellas Artes, presentano la proiezione di Frate Sole, film muto del 1918 silla vita di San Francesco d'Assisi, con musica dal vivo eseguita dal pianista Mario Mariani. x.com
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