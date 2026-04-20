A Lecce si tiene una rassegna dedicata alla storia del design moderno, con un focus particolare sul ruolo di Eileen Gray. L’evento si concentra sull’uso del cinema come strumento per approfondire il percorso dell’architettura e del design nel secolo scorso. Tra proiezioni e incontri, l’obiettivo è analizzare come il film abbia contribuito a riscrivere la percezione di alcune figure chiave e delle loro opere.

L’appuntamento con la storia dell’architettura moderna si sposta a Lecce per un evento che promette di scavare nelle pieghe del modernismo attraverso il cinema. Giovedì 23 aprile, alle ore 18, il DB d’Essai ospiterà la proiezione del documentario E.1027 – Eileen Gray e la casa sul mare, un’opera diretta da Beatrice Minger e Christoph Schaub che mira a restituire dignità alla figura della designer irlandese, scomparsa nel 1976 all’età di 98 anni. Il film non si limita a una semplice biografia, ma si configura come un atto di analisi critica volto a recuperare ciò che è stato ignorato o trasformato nel corso degli anni riguardo alla carriera della progettista.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lecce scopre Eileen Gray: il cinema riscrive la storia del design

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