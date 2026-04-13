Proiezione del film Denti da squalo alla Casa dell' architettura
La rassegna cinematografica organizzata presso la Casa dell’Architettura riprende dopo il primo evento fuori sede e si svolge ora nelle sue strutture. Le proiezioni sono previste ogni giovedì e includono il film
Dopo il primo appuntamento “fuori Casa”, la rassegna cinematografica della Casa dell’Architettura torna nella sua sede con le proiezioni del giovedì. Prosegue così il ciclo “Proiezioni dell’attuale”, parte del programma culturale 2026 “CONTEMPORANEA – contaminazioni”, dedicato al dialogo tra.🔗 Leggi su Romatoday.it
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