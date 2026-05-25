Progetto Phobos la Regione Umbria ' risponde' a Fiorello | riesame in autotutela del silenzio assenso al maxi parco eolico

Notizia in breve

La Regione Umbria ha avviato un procedimento di autotutela sul progetto “Phobos”, un parco eolico di sette aerogeneratori, con tre nel comune di Castel Giorgio e quattro in quello di Orvieto. La decisione è stata comunicata da Palazzo Donini, con una nota firmata dalla presidente Stefania Proietti, che ha deliberato insieme alla giunta regionale. La procedura riguarda il silenzio assenso già autorizzato per l’impianto.